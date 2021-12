Prof sospesi in presidio davanti alle scuole. "Aspettiamo il ritorno della democrazia" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dicembre 2021 - Tre presidi a Firenze, con sei cartelli a comporre la scritta 'Noi Aspettiamo fuori... il ritorno della democrazia' : è l'iniziativa organizzata oggi dal Coordinamento ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Firenze, 22 dicembre 2021 - Tre presidi a Firenze, con sei cartelli a comporre la scritta 'Noifuori... il' : è l'iniziativa organizzata oggi dal Coordinamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Prof sospesi Prof sospesi in presidio davanti alle scuole. "Aspettiamo il ritorno della democrazia" I docenti, sospesi dall'insegnamento, avevano nei giorni scorsi manifestato davanti al liceo Machiavelli. Sono già decine i prof delle scuole fiorentine che hanno salutato i loro ragazzi. Tra loro, ...

Obbligo vaccinale a scuola: 4mila prof No Vax sospesi in Campania Obbligo vaccinale, sospesi 4mila prof in Campania. Al via i primi provvedimenti dei dirigenti scolastici contro i docenti che non sono in regola con l'obbligo vaccinale. Scattano dunque le sospensioni per i prof che non ...

"Solidarietà ai prof? Atto gravissimo" Alcuni docenti e alcuni rappresentanti del personale Ata dell’istituto comprensivo Empoli Ovest hanno espresso solidarietà nei confronti di coloro che sono stati sospesi dal lavoro perché privi della ...

