Primo sì alla manovra “espansiva”: da taglio tasse a Superbonus e bollette. Ecco le novità (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La manovra "espansiva" di bilancio per il 2022 da oltre 30 miliardi di euro, la prima del governo Draghi, sta per arrivare al traguardo. Con il via libera della commissione Bilancio del Senato, il provvedimento è approdato nell'Aula di Palazzo Madama dove si sta svolgendo la discussione generale. Il voto di fiducia sul testo ci sarà giovedì prossimo e il passaggio definitivo alla Camera tra Natale e Capodanno. I lavori della commissione, in una lunga maratona notturna, con più pause, iniziata poco dopo le 2 e terminata attorno alle 15,30 di ieri, ben 13 ore e mezza di votazioni a raffica, si sono svolti tra l'Aula e la sala Koch, dove in questi giorni si sono susseguite le innumerevoli riunioni a 'margine' per trovare gli accordi sulle proposte di modifica a cui dare il via libera, tra stand by, mal di pancia (come sul tema della ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La" di bilancio per il 2022 da oltre 30 miliardi di euro, la prima del governo Draghi, sta per arrivare al traguardo. Con il via libera della commissione Bilancio del Senato, il provvedimento è approdato nell'Aula di Palazzo Madama dove si sta svolgendo la discussione generale. Il voto di fiducia sul testo ci sarà giovedì prossimo e il passaggio definitivoCamera tra Natale e Capodanno. I lavori della commissione, in una lunga maratona notturna, con più pause, iniziata poco dopo le 2 e terminata attorno alle 15,30 di ieri, ben 13 ore e mezza di votazioni a raffica, si sono svolti tra l'Aula e la sala Koch, dove in questi giorni si sono susseguite le innumerevoli riunioni a 'margine' per trovare gli accordi sulle proposte di modifica a cui dare il via libera, tra stand by, mal di pancia (come sul tema della ...

Advertising

Mov5Stelle : Per il #Superbonus 110% ci siamo battuti e l’abbiamo ottenuto. È la misura che sta contribuendo alla grande crescit… - lmisculin : A cinque giorni dal contoverso sgombero di migranti e senzatetto sotto alla Stazione Centrale di Milano, mi sembra… - juventusfc : HT | Si chiude un primo tempo giocato a ritmi alti. Andiamo al riposo in vantaggio grazie al gol di @AlvaroMorata… - prelemina93 : RT @asiasinasce: Non mi fa strano vedere un uomo ridere se la sua donna registra un video per puro divertimento in mezzo alla strada, mi fa… - ItaliaPopolare : Chissà cosa dice la #sinistra sul suo mostro sacro il primo ministro spagnolo #PedroSanchez che stringe col Preside… -