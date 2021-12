Pretelli-Salemi, incidente a Parigi: “Posto tremendo”. Fan della coppia senza parole (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . E’ successo di tutto nelle ultime ore Giulia Salemi e il suo inseparabile Pierpaolo Pretelli hanno deciso di trascorrere qualche giornata romantica pre natalizia in quel di Parigi. La città dell’amore per eccellenza ha accolto l’influencer e il suo compagno però non nel modo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) . E’ successo di tutto nelle ultime ore Giuliae il suo inseparabile Pierpaolohanno deciso di trascorrere qualche giornata romantica pre natalizia in quel di. La città dell’amore per eccellenza ha accolto l’influencer e il suo compagno però non nel modo L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

prelemibr : RT @TvCircle1: Su #TV8, gli auguri di Natale di '#GuessMyAge' in una Xmas Edition: giocano, direttamente da #MasterChefIt, una coppia di Ch… - blogtivvu : Brutta disavventura per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli a Parigi “cacciati” da un locale: ecco cosa è successo –… - Laura97523076 : RT @ioetesolonoi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno insegnando una cosa bellissima,oltre a far capire cosa sia realmente l'Amore, s… - MontiFrancy82 : Guess My Age, il game show condotto da @Max_Giusti sbarca in prima serata mercoledì 22 dicembre su @TV8it A sfidar… - Mariecu24843690 : @StevenT_Who @Lupiock @sivabehciao_lu Ho visto le storie ahahahahah Madonna solo perché in Francia non sanno manco… -