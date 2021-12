Presidenziali Francia: Macron recupera nei sondaggi, dato vincente al ballottaggio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron torna a salire nei sondaggi per le Presidenziali di aprile, con la previsione di una vittoria al ballottaggio. Secondo un rilevamento Elabe per Bfmtv e l'Express, Macron cresce di tre punti con il 26% d'intenzioni di voto al primo turno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il presidente francese Emmanueltorna a salire neiper ledi aprile, con la previsione di una vittoria al. Secondo un rilevamento Elabe per Bfmtv e l'Express,cresce di tre punti con il 26% d'intenzioni di voto al primo turno L'articolo proviene da Firenze Post.

