Premier League | stadi chiusi dal 28 dicembre? Le ultime

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA PREMIER LEAGUE RINVIATE CAUSA COVID ALTRE 4 PARTITE del programma della 18esima giornata Southampton-Bren… - FBiasin : Forse annullano la #coppadafrica “per i rischi generati dalla variante #Omicron”. E per la pressione generata dai… - CalcioNews24 : #PremierLeague, stadi chiusi dal 28 dicembre? Le ultime - sportli26181512 : Il Covid non ferma la Premier League: niente stop natalizio, confermato il turno del Boxing Day: Niente stop natali… - KingPancredi : @Olap_12 @FcInterNewsit Giocatore perfetto per la Premier League -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

BRENTFORD " CHELSEA - mercoledì ore 20:45 Il Chelsea è stata una delle poche squadre a scendere in campo domenica scorsa, in una giornata in cui diversi match disono stati rinviati a ...Il capitano del Liverpool , ha attaccato duramente la: " Sono preoccupato - ha detto in una intervista alla Bbc - nessuno prende sul serio il benessere dei giocatori. Non credo che le persone ...Il Chelsea è fortemente rimaneggiato dopo i diversi casi positivi da Covid-19 riscontri in squadra. Formazione atipica in Coppa di Lega: “Non possiamo convincerli a vaccinarsi”. La Premier League sta ...Appuntamento con la 19a giornata della Serie A TIM 2021/2022, Sky trasmetterà in co-esclusiva 3 partite su 10 per ogni turno, anche in ...