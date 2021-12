Preghiamo oggi 22 dicembre la Madonna delle Grazie in San Giovanni Valdarno | L’incredibile miracolo del latte

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il primo evento prodigioso legato a questa immagine riguarda un bimbo di tre mesi orfano dei genitori. La sua nonna disperata, non trovando una nutrice che si prendesse cura di lui, si rivolge a Maria Santissima: quello che accade non è spiegabile dalla scienza. L’anziana signora, piangendo, una notte implora la Vergine chiedendo: “Provvedi Tu L'articolo22lain Sandelproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Paolo66598934 : RT @SF_RL_Featuring: Oggi, mercoledì, preghiamo e meditiamo i misteri della gloria del Santo Rosario nella lotta contro il maligno. ????La Ma… - MariaLu91149151 : RT @SF_RL_Featuring: Oggi, mercoledì, preghiamo e meditiamo i misteri della gloria del Santo Rosario nella lotta contro il maligno. ????La Ma… - SF_RL_Featuring : Oggi, mercoledì, preghiamo e meditiamo i misteri della gloria del Santo Rosario nella lotta contro il maligno. ????La… - UnSalmoAlGiorno : ?? Oggi paramenti viola ?? ??? Tempo di Avvento #Preghiamo Sal 136,3 Rendete grazie al Signore dei signori, perché… - Mikol09122021 : @francesca_p42 @vSebaSebas Cara Francesca oggi è una giornata di brutte notizie..preghiamo anche per coloro di cui… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiamo oggi

La Luce di Maria

OnePlus 10 Pro c'è la prima conferma ufficiale sulla data: arriverà a gennaio 2022abbiamo la ... Ovviamente, dato che per il momento non c'è ancora nulla di ufficiale vidi prendere ...Louis Raphael Sako, diffusodal patriarcato caldeo. La nascita di Cristo " si legge nel testo -... Infine una preghiera: "a Nataleper la pace e la stabilità nel nostro Paese, in Iraq e ...l cantante spagnolo de Il Divo Carlos Marín è morto questa domenica, 19 dicembre all’età di 53 anni, come annunciato dal gruppo musicale sul suo account Twitter ufficiale. Con un breve messaggio, è st ...l cantante spagnolo de Il Divo Carlos Marín è morto questa domenica, 19 dicembre all’età di 53 anni, come annunciato dal gruppo musicale sul suo account Twitter ufficiale. Con un breve messaggio, è st ...