Precipita in mare con l’elicottero, il ministro si salva nuotando per 12 ore fino a raggiungere la terraferma: “Non era ancora il mio momento di morire” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) l’elicottero Precipita in mare, lui si salva dopo aver nuotato “per dodici ore”. È successo in Magadascar, protagonista un ministro di governo, Serge Gelle, segretario di Stato per la polizia. “Non è ancora arrivato il mio momento per morire”, ha commentato Gelle, 57 anni, sdraiato su una barella alla polizia che lo ha soccorso. Allo schianto è sopravvissuto anche un altro funzionario della sicurezza del Madagascar, che viaggiava con Gelle. Restano dispersi il pilota dell’elicottero e un altro ufficiale che era a bordo. Dicendosi infreddolito, Gelle ha spiegato che l’elicottero su cui viaggiava ha perso il controllo dopo una forte raffica di vento e che lui si è salvato dopo aver nuotato dalle “7 e 30 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)in, lui sidopo aver nuotato “per dodici ore”. È successo in Magadascar, protagonista undi governo, Serge Gelle, segretario di Stato per la polizia. “Non èarrivato il mioper”, ha commentato Gelle, 57 anni, sdraiato su una barella alla polizia che lo ha soccorso. Allo schianto è sopravvissuto anche un altro funzionario della sicurezza del Madagascar, che viaggiava con Gelle. Restano dispersi il pilota dele un altro ufficiale che era a bordo. Dicendosi infreddolito, Gelle ha spiegato chesu cui viaggiava ha perso il controllo dopo una forte raffica di vento e che lui si èto dopo aver nuotato dalle “7 e 30 ...

