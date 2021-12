Pranzo a bordo: il Natale tra le nuvole ha tutt’altro sapore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La casa è dove si trova il cuore”, così scrisse Plinio il Vecchio, magari guardando il cielo. Chissà se mai avrebbe immaginato la condivisione tra le nuvole. Oggi si vola con consuetudine ma chi lo fa con Neos, il cuore lo trova davvero, soprattutto durante le Feste perché il menù di Natale a bordo è pensato per sentirsi a casa e regalare un sorriso. Qualsiasi sia la destinazione, l’esperienza del catering ad alta quota non cambia e il Pranzo o la cena del 24 e 25 dicembre diventano un vero e proprio banchetto con i piatti della tradizione, ma non solo, rielaborati con tocchi di stile dei migliori chef. Il viaggio con Neos non è un semplice transito, può rivelarsi un’esperienza di gusto, soprattutto a Natale. Il menù delle Feste: andata e ritorno, c’è più gusto con Neos L’aspettativa di una vacanza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “La casa è dove si trova il cuore”, così scrisse Plinio il Vecchio, magari guardando il cielo. Chissà se mai avrebbe immaginato la condivisione tra le. Oggi si vola con consuetudine ma chi lo fa con Neos, il cuore lo trova davvero, soprattutto durante le Feste perché il menù diè pensato per sentirsi a casa e regalare un sorriso. Qualsiasi sia la destinazione, l’esperienza del catering ad alta quota non cambia e ilo la cena del 24 e 25 dicembre diventano un vero e proprio banchetto con i piatti della tradizione, ma non solo, rielaborati con tocchi di stile dei migliori chef. Il viaggio con Neos non è un semplice transito, può rivelarsi un’esperienza di gusto, soprattutto a. Il menù delle Feste: andata e ritorno, c’è più gusto con Neos L’aspettativa di una vacanza ...

Advertising

g_sr : @Cecils33724063 Di ritorno da un capodanno in Olanda, atterrato a Catania intorno a ora di pranzo, faccio la pensat… - buonweekend : RT @lorenzodago: Tringali ha parlato delle condizioni di Open Arms dopo 20gg con 147 naufraghi a bordo. Il suo esame in parte me lo sono pe… - SARwatchMED : RT @lorenzodago: Tringali ha parlato delle condizioni di Open Arms dopo 20gg con 147 naufraghi a bordo. Il suo esame in parte me lo sono pe… - yashamac1 : RT @lorenzodago: Tringali ha parlato delle condizioni di Open Arms dopo 20gg con 147 naufraghi a bordo. Il suo esame in parte me lo sono pe… - lorenzodago : Tringali ha parlato delle condizioni di Open Arms dopo 20gg con 147 naufraghi a bordo. Il suo esame in parte me lo… -