Postepay, arriva il cashback di Natale: rimborsi per tutti i clienti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) tutti i possessori di una Postepay potranno usufruire del cashback di Natale. Andiamo a vedere come attivare il rimborso con la prepagata. Come attivare il cashback della prepagata (via poste.it)L’inizio di questo 2021 è stato segnato dal cashback statale, il piano del Governo Conte Bis per incentivare agli acquisti con carta che permettono di lottare contro l’evasione. Con l’arrivo al Governo di Mario Draghi, il piano è stato prima rimandato e poi direttamente cancellato. Ad oggi però esiste un metodo per ottenere il 10% di sconto su tutti i nostri acquisti. Infatti l’opportunità ce la offre proprio Poste Italiane. L’azienda italiana che si occupa di servizi postali ha deciso di prorogare fino alla fine dell’anno il suo piano che consente ai ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 22 dicembre 2021)i possessori di unapotranno usufruire deldi. Andiamo a vedere come attivare il rimborso con la prepagata. Come attivare ildella prepagata (via poste.it)L’inizio di questo 2021 è stato segnato dalstatale, il piano del Governo Conte Bis per incentivare agli acquisti con carta che permettono di lottare contro l’evasione. Con l’arrivo al Governo di Mario Draghi, il piano è stato prima rimandato e poi direttamente cancellato. Ad oggi però esiste un metodo per ottenere il 10% di sconto sui nostri acquisti. Infatti l’opportunità ce la offre proprio Poste Italiane. L’azienda italiana che si occupa di servizi postali ha deciso di prorogare fino alla fine dell’anno il suo piano che consente ai ...

ultimenews24 : Pensioni di gennaio 2022, arriva il calendario di Poste Italiane per il pagamento. Le pensioni verranno accreditate… - tecnoandroidit : Postepay: arriva la truffa che sembra una comunicazione, soldi rubati dai conti - Attraverso le varie e-mail che m… - kakogalindez : @WebPoste sono all'estero e non riesco ad entrare nell'area riservata postepay perchè non arriva il codice sicurezz… - mrzriboli : @WebPoste Buongiorno sì vorrei ricevere assistenza perché non riesco accedere al portale della Postepay inserisco n… - mrzriboli : @WebPoste buongiorno non riesco ad accedere all area postepay mi da errore, e quando provo a recuperare i dati tram… -