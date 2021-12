Advertising

marcocappato : Il regalino di Natale di Poste italiane per l'impresa: dall11 dicembre non ritirano i prodotti da consegnare, incu… - GUERRIERA110 : Poste Italiane: pagamento anticipato delle pensioni di gennaio - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Poste Italiane: pagamento anticipato delle pensioni di gennaio - leggoit : Poste Italiane: pagamento anticipato delle pensioni di gennaio - infoitinterno : Pagamento anticipato pensioni gennaio 2022 Poste italiane: il calendario dal 27 dicembre -

Ultime Notizie dalla rete : Poste Italiane

comunica che a Roma le pensioni del mese di gennaio 2022 verranno accreditate a partire da lunedì 27 dicembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una ...Per chi ha scelto l'accredito, ritiro possibile dai 79 ATM Postamat della Regione Turnazione in ordine alfabetico per chi ritira in contanti negli uffici postali Roma,22 dicembre 2021 "comunica che in Molise le pensioni del mese di gennaio 2022 verranno accreditate a partire da lunedì 27 dicembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di ...Firenze – Poste, servizio essenziale. O perlomeno, tale dovrebbe essere. Ma secondo quanto spiega Edoardo Todaro, postino, rappresentante dei Cobas, il servizio di portalettere è nel caos. Non solo: s ...Poste Italiane comunica che a Roma le pensioni del mese di gennaio 2022 verranno accreditate a partire da lunedì 27 dicembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto ...