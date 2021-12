Polizia Postale: ecco il vademecum con i 5 consigli anti-truffa online da seguire per stare sicuri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le truffe online sono sempre più diffuse, e con l’avvento della pandemia di covid, e il fatto che la popolazione si è riversata online rimanendo spesso e volentieri chiusa in casa, le azioni dei criminali della rete sono aumentate a dismisura. consigli antitruffa, 22/12/2021 – Computermagazine.itANSA/LUCA ZENNAROObiettivo, carpire informazioni chiave della vittima, che siano account, dati privati e soprattutto accessi ai conti bancari, tutti elementi da custodire gelosamente e che ovviamente non devono cadere in mani sbagliate, ma anche far credere ad un utente di vendergli un prodotto per poi intascare i soldi e sparire, la truffa più vecchia del mondo. La Polizia Postale ha quindi deciso di stilare una sorta di vademecum per cercare ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le truffesono sempre più diffuse, e con l’avvento della pandemia di covid, e il fatto che la popolazione si è riversatarimanendo spesso e volentieri chiusa in casa, le azioni dei criminali della rete sono aumentate a dismisura., 22/12/2021 – Computermagazine.itANSA/LUCA ZENNAROObiettivo, carpire informazioni chiave della vittima, che siano account, dati privati e soprattutto accessi ai conti bancari, tutti elementi da custodire gelosamente e che ovviamente non devono cadere in mani sbagliate, ma anche far credere ad un utente di vendergli un prodotto per poi intascare i soldi e sparire, lapiù vecchia del mondo. Laha quindi deciso di stilare una sorta diper cercare ...

Advertising

RegioneLazio : Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere. Il me… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Minacce sui social a Brunetta, denunciati responsabili. Operazione della polizia postale dopo denuncia del ministro #ANS… - MarsicaW : ACQUISTI ONLINE, DA POLIZIA POSTALE E - VANITIC2 : RT @RegioneLazio: Segnaliamo che è in corso una attività di falsi messaggi inviati agli utenti a cui diciamo di non rispondere. Il messaggi… - BlunoteWeb : Polizia Postale e ‘Subito’: 5 consigli per comprare online in sicurezza -

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Postale Minacce social a Brunetta, denunciate quattro persone La Polizia Postale di Roma ha individuato e denunciato quattro persone ritenute responsabili di minacce e messaggi diffamatori sui social nei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, ...

Minacce sui social al ministro Brunetta, quattro denunciati ROMA " Sono stati identificati e denunciati dalla Polizia postale quattro presunti responsabili di minacce e frasi diffamatorie su Facebook all'indirizzo del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. L'indagine è nata da una denuncia ...

Da Polizia Postale e 'Subito' 5 consigli per acquisti online in sicurezza Adnkronos Acquisti online, Polizia di Stato e Subito danno “5 consigli per gli acquisti” Si rinnova la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni e Subito, che promuovono “5 consigli per gli acquisti” online tra privati, per informare i cittadini e offrire strumenti concreti ...

Minacciavano Brunetta su Facebook, individuate e denunciate quattro persone Quattro persone denunciate dalla Polizia Postale di Roma per minacce e messaggi diffamatori sui social nei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. I quattro dovranno r ...

Ladi Roma ha individuato e denunciato quattro persone ritenute responsabili di minacce e messaggi diffamatori sui social nei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, ...ROMA " Sono stati identificati e denunciati dallaquattro presunti responsabili di minacce e frasi diffamatorie su Facebook all'indirizzo del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. L'indagine è nata da una denuncia ...Si rinnova la collaborazione tra Polizia Postale e delle Comunicazioni e Subito, che promuovono “5 consigli per gli acquisti” online tra privati, per informare i cittadini e offrire strumenti concreti ...Quattro persone denunciate dalla Polizia Postale di Roma per minacce e messaggi diffamatori sui social nei confronti del ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta. I quattro dovranno r ...