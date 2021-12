Politica in lutto, muore ex assessore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) lutto a Livorno per la scomparsa di Virgilio Simonti , membro della direzione provinciale e regionale del Pd, venuto a mancare a 72 anni. Virgilio Simonti è stato consigliere provinciale dal 1975 al ... Leggi su gazzettadilivorno (Di mercoledì 22 dicembre 2021)a Livorno per la scomparsa di Virgilio Simonti , membro della direzione provinciale e regionale del Pd, venuto a mancare a 72 anni. Virgilio Simonti è stato consigliere provinciale dal 1975 al ...

telodogratis : Schianto mortale tra due auto, politica a lutto per la morte di Gaetano Benincasa - monika_mazurek : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Schianto mortale tra due auto, politica a lutto per la morte di Gaetano Benincasa - - blogsicilia : #notizie #sicilia Schianto mortale tra due auto, politica a lutto per la morte di Gaetano Benincasa -… - vcrxxy1234 : @La7tv @GiuseppeConteIT Conte il peggiore della ns storia politica, tutti lo dicono ,solo i vedovi e le vedove cont… - valtaro : #Il lutto, il mistero -