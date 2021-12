Pogba via a gennaio? Lo United studia il piano (Di giovedì 23 dicembre 2021) In scadenza di contratto con lo United il prossimo 30 giugno 2022, Paul Pogba potrebbe anticipare la sua partenza dall’Inghilterra. Finito da tempo nel mirino di Juventus, Paris Saint-Germain e Real Madrid, il centrocampista sarebbe adesso realmente vicino all’addio ai Red Devils. Pogba, United, calciomercatoL’INDISCREZIONE Stando alle ultime notizie di mercato riportate da ESPN, l’intenzione del club inglese sarebbe quella di trattenere il giocatore a gennaio, ma con la certezza di trovare un accordo per il rinnovo, che ad oggi manca. Se così non dovesse essere, infatti, lo United potrebbe sedersi al tavolo delle trattative già a partire dal prossimo mese, per evitare così di perdere il numero 6 – ancora una volta ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 dicembre 2021) In scadenza di contratto con loil prossimo 30 giugno 2022, Paulpotrebbe anticipare la sua partenza dall’Inghilterra. Finito da tempo nel mirino di Juventus, Paris Saint-Germain e Real Madrid, il centrocampista sarebbe adesso realmente vicino all’addio ai Red Devils., calciomercatoL’INDISCREZIONE Stando alle ultime notizie di mercato riportate da ESPN, l’intenzione del club inglese sarebbe quella di trattenere il giocatore a, ma con la certezza di trovare un accordo per il rinnovo, che ad oggi manca. Se così non dovesse essere, infatti, lopotrebbe sedersi al tavolo delle trattative già a partire dal prossimo mese, per evitare così di perdere il numero 6 – ancora una volta ...

