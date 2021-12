Plusvalenze, Marotta: "L'Inter ha sempre agito correttamente" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sulle Plusvalenze, finite ancora una volta al centro delle inchieste nel mondo del calcio italiano , è Intervenuto il dirigente dell'Inter Beppe Marotta poco prima della sfida contro il Torino. " ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sulle, finite ancora una volta al centro delle inchieste nel mondo del calcio italiano , èvenuto il dirigente dell'Beppepoco prima della sfida contro il Torino. " ...

Advertising

MondoBN : CASO PLUSVALENZE, Marotta: “L’Inter ha agito in maniera corretta” - aleluialelui : RT @CalcioFinanza: Marotta: «Plusvalenze? L'Inter ha sempre agito in modo corretto, siamo sereni» - gilnar76 : Plusvalenze Inter, parla Marotta: «Abbiamo agito sempre correttamente» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - FrancescoPren14 : RT @sportmediaset: #Inter, Marotta: '#Plusvalenze? Siamo sereni, abbiamo sempre agito in maniera corretta'. #SportMediaset - sportmediaset : #Inter, Marotta: '#Plusvalenze? Siamo sereni, abbiamo sempre agito in maniera corretta'. #SportMediaset… -