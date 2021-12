Plusvalenze Inter: cosa c’è nell’indagine sui giocatori venduti tra 2017 e 2019 e cosa rischia la società (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’inchiesta della procura di Milano sulle Plusvalenze dell’Inter parte il 9 dicembre. Dopo l’indagine avviata sulla Juventus a Torino le Fiamme Gialle hanno trasmesso un’informativa segnalando possibili criticità nei bilanci per gli scambi di una decina di giocatori avvenuti tra il 2017 e il 2019. Per questo ieri i pubblici ministeri Giovanna Cavallari e Giovanni Polizzi, titolari dell’indagine coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli, hanno bussato alla porta dei nerazzurri. Per acquisire tutta la documentazione relativa alle Plusvalenze delle due annate sotto la lente. E avere le carte sui 90 milioni di euro che hanno portato al bilancio di Marotta. Un’acquisizione di documenti e non una perquisizione, come hanno fatto notare i legali ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) L’inchiesta della procura di Milano sulledell’parte il 9 dicembre. Dopo l’indagine avviata sulla Juventus a Torino le Fiamme Gialle hanno trasmesso un’informativa segnalando possibili criticità nei bilanci per gli scambi di una decina diavvenuti tra ile il. Per questo ieri i pubblici ministeri Giovanna Cavallari e Giovanni Polizzi, titolari dell’indagine coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli, hanno bussato alla porta dei nerazzurri. Per acquisire tutta la documentazione relativa alledelle due annate sotto la lente. E avere le carte sui 90 milioni di euro che hanno portato al bilancio di Marotta. Un’acquisizione di documenti e non una perquisizione, come hanno fatto notare i legali ...

