Pistoiese-Olbia oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2021/2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pistoiese-Olbia sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e la diretta tv e streaming del match valido per la ventesima giornata di Serie C 2021/2022. Stadio Melani pronto a ospitare lo scontro tra i toscani in zona playout e dunque a caccia di punti per uscire dalle sabbie mobili e i sardi che vogliono restare in zona playoff. La partita avrà inizio alle ore 18 di mercoledì 22 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021)sarà visibilein tv: ecco il, l’e latv edel match valido per la ventesima giornata di. Stadio Melani pronto a ospitare lo scontro tra i toscani in zona playout e dunque a caccia di punti per uscire dalle sabbie mobili e i sardi che vogliono restare in zona playoff. La partita avrà inizio alle ore 18 di mercoledì 22 dicembre,tv non disponibile,su Eleven Sports. SportFace.

