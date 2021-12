Pistoia, Testimoni di Geova morti di Covid: la verità sull’accaduto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ieri, mentre leggevo i lanci di agenzia ed alcuni quotidiani, la mia attenzione è stata catturata da questo titolo, “Pistoia, il Covid uccide un’intera famiglia di Testimoni di Geova in piochi giorni: nessuno di loro era vaccinato“. Cosa lascia intendere questo titolo? E’ ovviamente un titolo fuorviante e discriminatorio, chi legge questo titolo è portato Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ieri, mentre leggevo i lanci di agenzia ed alcuni quotidiani, la mia attenzione è stata catturata da questo titolo, “, iluccide un’intera famiglia didiin piochi giorni: nessuno di loro era vaccinato“. Cosa lascia intendere questo titolo? E’ ovviamente un titolo fuorviante e discriminatorio, chi legge questo titolo è portato

Advertising

Corriere : Pistoia, padre, madre e figlia uccisi dal Covid: non erano vaccinati - mikrousmagous : Open: intera famiglia sterminata dal Covid. Non erano vaccinati. Sembrerebbe che il Covid avesse un accento slavo e… - PhilosophicChri : RT @anna_mitica: #Pistoia, intera famiglia uccisa dal #Covid: non erano vaccinati #vaccinoobbligatorio #vaccinatevi_e_basta https://t.c… - francang1950 : RT @anna_mitica: #Pistoia, intera famiglia uccisa dal #Covid: non erano vaccinati #vaccinoobbligatorio #vaccinatevi_e_basta https://t.c… - anna_mitica : #Pistoia, intera famiglia uccisa dal #Covid: non erano vaccinati #vaccinoobbligatorio #vaccinatevi_e_basta -