Pista da bob per Milano-Cortina, alla fine paga lo Stato (e non il Veneto): il governo stanzia altri 20 milioni

Il regalo di Natale dallo Stato Luca Zaia lo ha trovato sotto forma di un finanziamento. Sotto l'albero una ventina di milioni di euro che consentono alla Regione Veneto di non pagare nulla – "Mal che vada 5 milioni di euro", ha detto il governatore leghista – per la realizzazione della nuova Pista da bob a Cortina, in vista delle Olimpiadi invernali 2026. L'annuncio è Stato dato a Venezia durante una conferenza stampa che ha fatto il punto dello Stato dell'arte del progetto, alla presenza di Ivo Ferriani, presidente della Federazione mondiale del bob e dello skeleton. Il nuovo finanziamento, che ha avuto il placet del ministro dell'Economia, Daniele Franco, si aggiunge ad altri due di ...

