Pirlo torna in campo Il tecnico allena gli “Insuperabili” | VIDEO

Pirlo torna in campo. Il tecnico allena gli "Insuperabili"

Pirlo, ex tecnico della Juventus, è tornato in campo per allenare gli Insuperabili, scuola calcio per ragazzi con disabilità fisico-motorie

Riecco Pirlo: torna ad allenare una squadra "insuperabile" Andrea Pirlo domenica 19 dicembre è stato protagonista della "Motorola Cup", che ha visto coinvolta la prima squadra degli Insuperabili, scuola calcio per ragazzi e ragazze con disabilità fisico - motorie, ...

