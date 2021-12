Pioli: «Gol annullato a Kessie? Ci faremo sentire» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Milan a Empoli, il Napoli con lo Spezia, ma il girone d’andata si chiuderà ancora nel nome di Milan-Napoli. L’episodio contestatissimo del gol annullato a Kessie al 90? della sfida di San Siro sconfina nelle conferenze stampa pre-match di Pioli e Spalletti. Per il tecnico del Milan “l’interpretazione della regola non è corretta. Ritengo che il fuorigioco di Giroud nella dinamica del calcio è gol, cerchiamo di aiutare il calcio. Il club si farà sentire nelle sedi opportune, inutile farlo pubblicamente”. Gli risponde a distanza Spalletti: “Probabilmente per qualcuno è stato un fuorigioco particolare a caldo, perché lì per lì qualcuno ha avuto un po’ di dubbi, poi però a freddo tutti hanno espresso e detto il loro parere, compresi gli organi istituzionali, su di una regola Uefa e Fifa, ricordiamolo, si sono espressi in ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Milan a Empoli, il Napoli con lo Spezia, ma il girone d’andata si chiuderà ancora nel nome di Milan-Napoli. L’episodio contestatissimo del golal 90? della sfida di San Siro sconfina nelle conferenze stampa pre-match die Spalletti. Per il tecnico del Milan “l’interpretazione della regola non è corretta. Ritengo che il fuorigioco di Giroud nella dinamica del calcio è gol, cerchiamo di aiutare il calcio. Il club si farànelle sedi opportune, inutile farlo pubblicamente”. Gli risponde a distanza Spalletti: “Probabilmente per qualcuno è stato un fuorigioco particolare a caldo, perché lì per lì qualcuno ha avuto un po’ di dubbi, poi però a freddo tutti hanno espresso e detto il loro parere, compresi gli organi istituzionali, su di una regola Uefa e Fifa, ricordiamolo, si sono espressi in ...

