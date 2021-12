Pinocchio: tutto quello che c’è da sapere sul film di Matteo Garrone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Pinocchio: trama, cast e streaming del film di Matteo Garrone Stasera, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Pinocchio, film del 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da Matteo Garrone. La pellicola è basata sul romanzo per ragazzi Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Il film ha ricevuto 15 candidature all’edizione 2020 dei David di Donatello, vincendo in cinque categorie: Miglior scenografo, Miglior truccatore, Miglior costumista, Miglior acconciatore e Migliori effetti speciali visivi. Ha inoltre ricevuto 2 candidature agli Oscar nelle categorie Migliori costumi e Miglior trucco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Geppetto, un povero ... Leggi su tpi (Di mercoledì 22 dicembre 2021): trama, cast e streaming deldiStasera, mercoledì 22 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in ondadel 2019 co-scritto, diretto e co-prodotto da. La pellicola è basata sul romanzo per ragazzi Le avventure di. Storia di un burattino di Carlo Collodi. Ilha ricevuto 15 candidature all’edizione 2020 dei David di Donatello, vincendo in cinque categorie: Miglior scenografo, Miglior truccatore, Miglior costumista, Miglior acconciatore e Migliori effetti speciali visivi. Ha inoltre ricevuto 2 candidature agli Oscar nelle categorie Migliori costumi e Miglior trucco. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Geppetto, un povero ...

