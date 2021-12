Piemonte in zona gialla da venerdì. Mascherina ovunque e limitazioni nei locali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Piemonte anticipa. Entrerà in zona gialla da venerdì 24 dicembre e non da lunedì 27 dicembre, com’era invece in previsione. Lo ha spiegato il presidente della Regione Alberto Cirio a margine dell’inaugurazione dell’ospedale Mauriziano di Torino della nuova Tac della Radiologia del Pronto soccorso e del Vaccino-day pediatrico. “Sto lavorando – ha detto Cirio – a un’ordinanza che anticipi a venerdì l’entrata in zona gialla del Piemonte, di fatto già destinato a questa disposizione dal prossimo lunedì in considerazione dei dati di questi giorni. Un modo per cercare di mettere più in sicurezza e al riparo questo weekend di feste natalizie”. L’ordinanza riguarda l’obbligo di indossare la Mascherina all’aperto, già stabilito da numerosi ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilanticipa. Entrerà inda24 dicembre e non da lunedì 27 dicembre, com’era invece in previsione. Lo ha spiegato il presidente della Regione Alberto Cirio a margine dell’inaugurazione dell’ospedale Mauriziano di Torino della nuova Tac della Radiologia del Pronto soccorso e del Vaccino-day pediatrico. “Sto lavorando – ha detto Cirio – a un’ordinanza che anticipi al’entrata indel, di fatto già destinato a questa disposizione dal prossimo lunedì in considerazione dei dati di questi giorni. Un modo per cercare di mettere più in sicurezza e al riparo questo weekend di feste natalizie”. L’ordinanza riguarda l’obbligo di indossare laall’aperto, già stabilito da numerosi ...

