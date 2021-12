Piccinini: «Avevamo dato per chiusa la lotta Champions ma Atalanta e Napoli hanno frenato» (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lascia poco da discutere l’ennesima sconfitta rimediata dal Napoli questa sera contro lo Spezia, che rimette in discussione quelli che erano gli equilibri del campionato e fanno ricredere su quello che potrà essere il resto della stagione. Negli studi si Sky Sport il giornalista Sandro Piccinini ha parlato delle prime posizioni della Serie A dopo il girone d’andata: «Avevamo dato per chiusa la lotta Champions ma Atalanta e Napoli hanno frenato tanto. In effetti bisogna essere cauti nelle previsioni. Non dobbiamo dimenticare l’infortunio di Osimhen, anche Gattuso perse punti importanti per i ko dei giocatori. Fa parte del gioco» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 dicembre 2021) Lascia poco da discutere l’ennesima sconfitta rimediata dalquesta sera contro lo Spezia, che rimette in discussione quelli che erano gli equilibri del campionato e fanno ricredere su quello che potrà essere il resto della stagione. Negli studi si Sky Sport il giornalista Sandroha parlato delle prime posizioni della Serie A dopo il girone d’andata: «perlamatanto. In effetti bisogna essere cauti nelle previsioni. Non dobbiamo dimenticare l’infortunio di Osimhen, anche Gattuso perse punti importanti per i ko dei giocatori. Fa parte del gioco» L'articolo ilsta.

