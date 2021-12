Piazza Rosselli lancia l' allarme | ' Assediati da tossici | sbandati e baby teppisti Qui servono più agenti'

Advertising

francescanverbo : UNA PIAZZA x MADRE GIOVANNA La parrocchia di S. Giuseppe (via Fratelli Rosselli 31, RE) intitola a M. Giovanna Fer… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Rosselli

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI ANCONAlancia l'allarme: 'Assediati da tossici,...ANCONA - Una zona sempre più vuota e dimenticata quella su cui si affaccia la stazione . Tra il freddo dell'inverno e la paura per i contagi che aumentano, dopo le sei di serasi spopola e gli unici a rimanere per strada sono sbandati e alcolizzati che bivaccano nelle zone lì intorno. Commercianti e gli operatori storici della zona sono rassegnati ormai, ...ANCONA - Tassisti in trincea costretti ad affrontare le difficoltà della crisi pandemica e le paure per le conseguenze di un lavoro rischioso, soprattutto in una zona come quella ...ANCONA - Una zona sempre più vuota e dimenticata quella su cui si affaccia la stazione. Tra il freddo dell’inverno e la paura per i contagi che aumentano, dopo le sei di sera ...