Piano?Cinema Campania 2021 | 4 5 milioni per 87 opere audiovisive

La Giunta regionale con la delibera 544 del 30 novembre ha già stanziato la spesa di 5 milioni di euro per l'attuazione del Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2022. Sono state pubblicate sul BURC del 20 dicembre le graduatorie delle opere audiovisive ammesse a contributo nell'ambito del Piano operativo

Ultime Notizie dalla rete : PianoCinema Campania Cinema in Campania, 4,5 milioni per 87 opere audiovisive Sono state pubblicate sul BURC del 20 dicembre le graduatorie delle opere audiovisive ammesse a contributo nell'ambito del Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2021. Sono stati assegnati 4 milioni e 500 mila euro agli 87 progetti in totale presentati tra film, ...

Regione Campania: assegnati 4 milioni e 500 mila euro a 87 progetti di film, documentari e cortometraggi ...lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'attuazione del Piano ... della Fondazione Film Commission Regione Campania, in coerenza con ... in coerenza con il dettato della legge regionale 'Cinema ...

