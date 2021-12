Advertising

zazoomblog : Petrolio:poco mosso Wti a 7117 dollari al barile - #Petrolio:poco #mosso #dollari #barile - fisco24_info : Borsa: Asia poco mossa, cautela per Covid e piano Biden: Poco mossi anche i future su Europa e Usa, petrolio e Trea… - fisco24_info : Petrolio:poco mosso, Wti a 71,17 dollari al barile: Brent a 73,88 dollari - fisco24_info : Borsa:Europa in rialzo dopo Wall Street, vola prezzo del gas: Sale anche il petrolio. Poco mosso l'euro sul dollaro - AlatiGiulio : @citypat1 @mcanducci @copernicani @PatriceinMilano @SchwoarzMola Patty, nel 2012 andai a fare una certificazione ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio poco

ANSA Nuova Europa

Piccoli movimenti per le quotazioni deldopo gli sbalzi delle ultime sedute. Il greggio Wti di riferimento passa di mano a 71,17 dollari al barile senza sensibili variazioni rispetto ai 71,12 dollari di ieri sera a New York. In ...mosso anche il, con il wti a 71,24 dollari al barile e il brent a 73,96, così come i Treasury americani, i cui rendimenti restanosotto l'15%. Sul fronte macro è attesa la conferma ...Piccoli movimenti per le quotazioni del petrolio dopo gli sbalzi delle ultime sedute. Il greggio Wti di riferimento passa di mano a 71,17 dollari al barile senza sensibili variazioni rispetto ai 71,12 ...Nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione Biden, restano in primo piano le preooccupazioni per il boom di contagi della variante Omicron, mentre è attesa una riduzione dei volumi in vista dell ...