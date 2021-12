Petardo alla finestra del cognato | fermato Jean Alesi

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), ex pilota di Formula 1, è statoad Avignone, dove è stato sentito dpolizia per aver fatto esplodere un grossocontro ladell'ufficio del. I fatti sono ...

Jean Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fatto esplodere un grossocontro la finestra dell'ufficio del cognato. I fatti sono avvenuti a Villeneuve - lès - Avignon, la città del Gard dove risiede il 57enne ex pilota della Ferrari. La polizia era stata chiamata ...Unlanciato dai tifosi del Sofia è scoppiato in campo, ferendo Velikovcoscia e altri due membri del Ludogorets, tra cui l'attaccante Budinov. Ferito con unil medico che ha ...Jean Alesi, ex pilota di Formula 1, è stato fermato ad Avignone, dove è stato sentito dalla polizia per aver fatto esplodere un grosso petardo contro la finestra dell'ufficio del cognato. I ...L’episodio durante la gara fra il “Lucrezio Caro” e il “Sannazaro”. Dal settore occupato dai sostenitori dello scientifico ...