Pescara | Andrea Radrizzani interessato all’acquisto del club? La situazione

Advertising

ilnonnosimpson : RT @Luca_Cilli: Il presidente del #Leeds Andrea Radrizzani ha mostrato interesse nei confronti del #Pescara. Avviati i primi contatti con i… - Cucciolina96251 : RT @Luca_Cilli: Il presidente del #Leeds Andrea Radrizzani ha mostrato interesse nei confronti del #Pescara. Avviati i primi contatti con i… - Robi__v : RT @Luca_Cilli: Il presidente del #Leeds Andrea Radrizzani ha mostrato interesse nei confronti del #Pescara. Avviati i primi contatti con i… - ForzaVCG : RT @Luca_Cilli: Il presidente del #Leeds Andrea Radrizzani ha mostrato interesse nei confronti del #Pescara. Avviati i primi contatti con i… - Luca_Cilli : Il presidente del #Leeds Andrea Radrizzani ha mostrato interesse nei confronti del #Pescara. Avviati i primi contat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara Andrea

... si tratta di Cesare Altieri di Vasto per i termoidraulici,Di Gregorio di Vasto per gli ascensoristi, Berardino Pierleoni di Avezzano per gli elettronici, Eros Germano diper i ...... si tratta di Cesare Altieri di Vasto per i termoidraulici,Di Gregorio di Vasto per gli ascensoristi, Berardino Pierleoni di Avezzano per gli elettronici, Eros Germano diper i ...Rinviati a giudizio i tre medici dell'ospedale di Pescara accusati di omicidio colposo per la morte di Veronica Costantini, la donna di 32 anni deceduta il 6 aprile del 2019 per un ...MONTESILVANO – Un malore che venne scambiato per un problema psichico, tanto da far ricoverare la donna in psichiatria: tutti rinviati a giudizio i medici dell’ospedale di Pescara accusati di omicidio ...