Pesante K.O. con lo Spezia: il Napoli scivola in classifica, Inter in fuga (FOTO) (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alti e bassi per il Napoli che dopo aver recuperato punti con le prime quattro in classifica salendo al secondo posto con la vittoria a Milano, ora riscende al terzo con la sconfitta rifilata dallo Spezia. Dopo un inizio Campionato di fuoco dei partenopei che facevano aspirare ad un finale importante di stagione, riprendendo le statistiche di quel che stata l’era migliore di Sarri nell’anno 2017/18, ora l’obiettivo principale diventa nuovamente la qualificazione in Champions League. Andrea Petagna, Napoli-SpeziaLe cause possono derivare dalla sfilza di infortuni importanti, da un po’ di sfortuna ma anche da un po’ di carenza che li ha portati a perdere un bel po’ di punti tra novembre e dicembre. Infatti, ora la classifica parla chiaro e vede in pole position ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alti e bassi per ilche dopo aver recuperato punti con le prime quattro insalendo al secondo posto con la vittoria a Milano, ora riscende al terzo con la sconfitta rifilata dallo. Dopo un inizio Campionato di fuoco dei partenopei che facevano aspirare ad un finale importante di stagione, riprendendo le statistiche di quel che stata l’era migliore di Sarri nell’anno 2017/18, ora l’obiettivo principale diventa nuovamente la qualificazione in Champions League. Andrea Petagna,Le cause possono derivare dalla sfilza di infortuni importanti, da un po’ di sfortuna ma anche da un po’ di carenza che li ha portati a perdere un bel po’ di punti tra novembre e dicembre. Infatti, ora laparla chiaro e vede in pole position ...

Advertising

AntoVitiello : ??? La risposta del #Milan: vittoria da squadra a #Empoli. Con umiltà e cinismo. Il girone d'andata si chiude con 42… - Matteo75223913 : RT @AntoVitiello: ??? La risposta del #Milan: vittoria da squadra a #Empoli. Con umiltà e cinismo. Il girone d'andata si chiude con 42 punti… - Alberto_Caccia : Assenze a parte, cullandosi sugli allori e giocando senza anima non si va lontano, nemmeno in casa con lo Spezia. S… - gilnar76 : Pesante K.O. con lo Spezia: il #Napoli scivola in classifica, Inter in fuga (FOTO) #Forzanapoli #Napolicalcio… - carolaferrero : RT @AntoVitiello: ??? La risposta del #Milan: vittoria da squadra a #Empoli. Con umiltà e cinismo. Il girone d'andata si chiude con 42 punti… -