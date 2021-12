Perini Navi, The Italian Sea Group si aggiudica il cantiere (Di mercoledì 22 dicembre 2021) The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, quotato nel segmento Mta di Borsa Italiana, si è aggiudicato all’asta il cantiere Perini Navi di Viareggio (Lucca). The Italian Sea Group: al terzo tentativo l’acquisizione di Perini Navi Quello di oggi è la terzo tentativo che il tribunale di Lucca fa per vendere lo storico marchio di barche a vela dopo le prime due aste andate deserte. Perini Navi, storico marchio specializzato nelle grandi barche a vela di fascia alta, è stata dichiarata fallita nel gennaio scorso. Una lunga vicenda che alla fine è arrivata all’epilogo, con l’aggiudicazione da parte di The Italian Sea ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) TheSea, operatore globale della nautica di lusso, quotato nel segmento Mta di Borsaa, si èto all’asta ildi Viareggio (Lucca). TheSea: al terzo tentativo l’acquisizione diQuello di oggi è la terzo tentativo che il tribunale di Lucca fa per vendere lo storico marchio di barche a vela dopo le prime due aste andate deserte., storico marchio specializzato nelle grandi barche a vela di fascia alta, è stata dichiarata fallita nel gennaio scorso. Una lunga vicenda che alla fine è arrivata all’epilogo, con l’zione da parte di TheSea ...

