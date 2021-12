“Perché mi hanno fatta fuori”. Antonella Clerici, i fatti si scoprono solo ora. Parole forti contro la Rai (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Antonella Clerici è una delle conduttrici più apprezzate della tv italiana. Da anni entra in punta di piedi nelle case degli italiani, lo fa con grande garbo e professionalità. E il pubblico l’ha sempre premiata. I suoi programmi sono molto seguiti e per i telespettatori sono un appuntamento quotidiano da non mancare. La conduttrice sta vivendo un grande momento di popolarità grazie a È sempre mezzogiorno e The Voice Senior e sul magazine “Chi” ha parlato della sua carriera e della relazione con Vittorio Garrone. Con l’imprenditore 55enne va tutto a gonfie vele e c’è aria di matrimonio: “Con Vittorio è la volta buona. Se dovesse finire con lui starei da sola: voglio invecchiare con lui, se Dio vorrà. Non mi ha ancora chiesto di sposarlo. Per ora fa battute, in futuro si vedrà. Ma stiamo talmente bene che abbiamo paura di rompere l’equilibrio”. Poi ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)è una delle conduttrici più apprezzate della tv italiana. Da anni entra in punta di piedi nelle case degli italiani, lo fa con grande garbo e professionalità. E il pubblico l’ha sempre premiata. I suoi programmi sono molto seguiti e per i telespettatori sono un appuntamento quotidiano da non mancare. La conduttrice sta vivendo un grande momento di popolarità grazie a È sempre mezzogiorno e The Voice Senior e sul magazine “Chi” ha parlato della sua carriera e della relazione con Vittorio Garrone. Con l’imprenditore 55enne va tutto a gonfie vele e c’è aria di matrimonio: “Con Vittorio è la volta buona. Se dovesse finire con lui starei da sola: voglio invecchiare con lui, se Dio vorrà. Non mi ha ancora chiesto di sposarlo. Per ora fa battute, in futuro si vedrà. Ma stiamo talmente bene che abbiamo paura di rompere l’equilibrio”. Poi ...

