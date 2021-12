Perché il Superbonus crea distorsioni. Spiegato da Draghi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La riluttanza del governo sull'estensione del Superbonus al 110 per cento aveva "buoni motivi, a parte il costo che questo ha per la finanza pubblica ", ha detto questa mattina il premier Draghi nella conferenza stampa di fine anno. E in effetti il capo del governo in più occasioni aveva manifestato perplessità sulla proroga della misura introdotta all'epoca del governo rossogiallo. Al punto da inserire nella nuova legge di Bilancio tutta una serie di paletti al suo utilizzo. Che però sono venuti meno nel corso dell'iter di approvazione parlamentare della Manovra. "Il Governo ritiene che il Superbonus sia una misura che abbia indubbiamente dato molto beneficio", ha sottolineato Draghi rispondendo a una domanda della stampa parlamentare. "Ma che abbia anche creato distorsioni, come un ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La riluttanza del governo sull'estensione delal 110 per cento aveva "buoni motivi, a parte il costo che questo ha per la finanza pubblica ", ha detto questa mattina il premiernella conferenza stampa di fine anno. E in effetti il capo del governo in più occasioni aveva manifestato perplessità sulla proroga della misura introdotta all'epoca del governo rossogiallo. Al punto da inserire nella nuova legge di Bilancio tutta una serie di paletti al suo utilizzo. Che però sono venuti meno nel corso dell'iter di approvazione parlamentare della Manovra. "Il Governo ritiene che ilsia una misura che abbia indubbiamente dato molto beneficio", ha sottolineatorispondendo a una domanda della stampa parlamentare. "Ma che abbia ancheto, come un ...

Manovra: voto Aula Senato venerdì 24, niente stretta con lavori fino a 10mila euro Il premier ha specificato che 'Il governo non voleva estendere il superbonus perché ha prodotto delle distorsioni con aumenti di prezzi rilevanti. Inoltre ha incentivato moltissime frodi'. Su questo ...

