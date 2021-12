Per Lino Banfi il nonno d’Italia da stamattina è Draghi. Il popolare attore ha commentato a “Un giorno da Pecora” le parole pronunciate dal premier alla conferenza stampa di fine anno (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Io il nonno d’Italia? No, da stamattina è Draghi ad essere il nonno d’Italia”. A scherzare, ospite di Un giorno da Pecora (qui per rivedere la puntata), è Lino Banfi, commentando le parole del presidente del Consiglio Mario Draghi, che, durante la conferenza stampa di fine anno (leggi l’articolo), si è definito un “nonno al servizio delle istituzioni”. “Il mio destino personale non conta assolutamente niente – ha detto il premier parlando di un suo possibile trasloco al Quirinale -, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e un nonno al ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Io il? No, daad essere il”. A scherzare, ospite di Unda(qui per rivedere la puntata), è, commentando ledel presidente del Consiglio Mario, che, durante ladi(leggi l’articolo), si è definito un “al servizio delle istituzioni”. “Il mio destino personale non conta assolutamente niente – ha detto ilparlando di un suo possibile trasloco al Quirinale -, non ho particolari aspirazioni di un tipo o di un altro, sono un uomo e unal ...

