Per Draghi lo stop del centrodestra | resti dov' è fino alla fine della legislatura

Per adesso il centrodestra dice no grazie al "nonno al servizio delle istituzioni". Silvio Berlusconi pubblicamente tace, ma nella telefonata per gli auguri natalizi con gli eurodeputati azzurri è esplicito: "Grazie alla nostra iniziativa politica abbiamo fatto partire il governo guidato da Draghi, è stata una mia intuizione, rappresenta un'esperienza di grande successo che vorremmo continuasse senza scossoni fino alla fine della legislatura". Uno stop a cui Matteo Salvini si aggiunge netto: "Il governo ha ben lavorato, è guidato da una personalità autorevole, deve andare avanti, se togli la casella più importante del doman non v'è certezza". Il passo avanti di Mario Draghi sulla strada del Quirinale, pur espresso ...

