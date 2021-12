Per Draghi il vaccino è la priorità. Si va verso nuove restrizioni (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Il vaccino resta l'unica strada per contrastare la pandemia. Poi, certo, il governo valuterà ogni altra misura che possa tamponare la quarta ondata e, soprattutto, garantire il prosieguo della ritrovata seppur limitata normalità, proprio grazie all'atteggiamento responsabile degli italiani che si sono vaccinati e si stanno vaccinando. L'economia in ripresa non si può fermare, è il ragionamento, così come l'esecutivo farà di tutto per scongiurare il ritorno della didattica a distanza. Dunque, il premier Mario Draghi non esclude la possibilità di estendere a tutta la popolazione l'obbligo vaccinale, ipotesi che "resta sullo sfondo", spiega, ma garantisce che saranno i dati scientifici a orientare le misure da mettere in campo. Rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio parla di "nuova ... Leggi su agi (Di giovedì 23 dicembre 2021) AGI - Ilresta l'unica strada per contrastare la pandemia. Poi, certo, il governo valuterà ogni altra misura che possa tamponare la quarta ondata e, soprattutto, garantire il prosieguo della ritrovata seppur limitata normalità, proprio grazie all'atteggiamento responsabile degli italiani che si sono vaccinati e si stanno vaccinando. L'economia in ripresa non si può fermare, è il ragionamento, così come l'esecutivo farà di tutto per scongiurare il ritorno della didattica a distanza. Dunque, il premier Marionon esclude la possibilità di estendere a tutta la popolazione l'obbligo vaccinale, ipotesi che "resta sullo sfondo", spiega, ma garantisce che saranno i dati scientifici a orientare le misure da mettere in campo. Rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno, il presidente del Consiglio parla di "nuova ...

