Pensioni | occhio al cedolino di gennaio | rischio beffa

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Con il nuovo anno aumenteranno ledegli italiani dell’1,7%. Ma attenzione aldei primi due mesi del 2022 Il 2022 porterà ai pensionati italiani soldi in più nell’assegno previdenziale. Con il nuovo anno è previsto infatti un sistema premiante di rivalutazioni che è del 100% per gli importi fino a quattro volte il L'articolo proviene da Consumatore.com.

..., consentiranno, ad esempio, a chi percepisce ad oggi una pensione dal valore di mille euro , di vedersi erogare un assegno pari a 1.017 euro . Green pass obbligatorio sul lavoro,...Fate attenzione al cedolino delledi gennaio . I conti non tornano. Come è noto col nuovo anno scatta nuovamente un sistema premiante di rivalutazioni degli assegni previdenziali: 100% per gli importi fino a quattro volte il ...Con il nuovo anno aumenteranno le pensioni degli italiani dell'1,7%. Ma attenzione al cedolino dei primi due mesi del 2022 ...L'Inps nelle prime due mensilità del 2022 adeguerà gli assegni all'1,6 per cento e non all'1,7 fissato dal Mef. Quando scatta il "recupero" sull'assegno ...