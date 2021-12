Pensioni: dal 2023 a 62 anni per tutti, c'è il piano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La riforma delle Pensioni nel 2022 con la legge di Bilancio non ci sarà. Anzi, qualcosa peggiorerà in termini di uscita dal lavoro. La pensione a 62 anni prevista da quota 100 negli ultimi 3 anni nel 2022 non sarà più attiva. Sostituita da una pensione a 64 se come sembra, la soluzione del governo sarà quota 102. Ma sarà un anno di sacrificio per i lavoratori che vorrebbero andare in pensione. Un anno solo. Perché i sindacati hanno spuntato una sorta di promessa che porta ad una flessibilità in uscita dai 62 anni dal 2023. I penalizzati del 2022, la pensione si allontana Non sarà certo la prima volta che la normativa previdenziale si scaglierà su una classe di lavoratori con una forza inaudita e penalizzante. Lo fece la Fornero nel 2011 con la sua famigerata riforma. All'epoca sparirono le ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La riforma dellenel 2022 con la legge di Bilancio non ci sarà. Anzi, qualcosa peggiorerà in termini di uscita dal lavoro. La pensione a 62prevista da quota 100 negli ultimi 3nel 2022 non sarà più attiva. Sostituita da una pensione a 64 se come sembra, la soluzione del governo sarà quota 102. Ma sarà un anno di sacrificio per i lavoratori che vorrebbero andare in pensione. Un anno solo. Perché i sindacati hanno spuntato una sorta di promessa che porta ad una flessibilità in uscita dai 62dal. I penalizzati del 2022, la pensione si allontana Non sarà certo la prima volta che la normativa previdenziale si scaglierà su una classe di lavoratori con una forza inaudita e penalizzante. Lo fece la Fornero nel 2011 con la sua famigerata riforma. All'epoca sparirono le ...

