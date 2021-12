Partnership REPX-Mooney, nasce la carta prepagata per i tifosi rossoneri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Una carta prepagata speciale con i colori dell'AC Milan, disponibile da oggi, avvia la Partnership tra REPX – la fintech londinese specializzata nella commercializzazione di carte prepagate personalizzate, realizzate in co-branding con club sportivi, celebrity, influencer, nonchè società del mondo dello spettacolo – e Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments.La carta “Payfan AC Milan” è attiva sul circuito VISA e può essere ricaricata in tempo reale negli oltre 45 mila punti vendita Mooney, utilizzata per acquisti online e nei negozi, per inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano e per prelevare presso gli ATM in Italia e all'estero. La carta offre ai titolari sconti e vantaggi esclusivi su prodotti e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Unaspeciale con i colori dell'AC Milan, disponibile da oggi, avvia latra– la fintech londinese specializzata nella commercializzazione di carte prepagate personalizzate, realizzate in co-branding con club sportivi, celebrity, influencer, nonchè società del mondo dello spettacolo – e, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments.La“Payfan AC Milan” è attiva sul circuito VISA e può essere ricaricata in tempo reale negli oltre 45 mila punti vendita, utilizzata per acquisti online e nei negozi, per inviare e ricevere bonifici su IBAN italiano e per prelevare presso gli ATM in Italia e all'estero. Laoffre ai titolari sconti e vantaggi esclusivi su prodotti e ...

