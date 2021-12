Partita di beneficenza tra studenti di liceo finisce male | uno studente ferito per lo scoppio di un petardo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Partita beneficenza

Allo stadio Simpatia di Pianura, mentre si affrontavano i licei Sannazaro del Vomero e Tito Lucrezio Caro di via Manzoni, in un torneo di, un petardo è esploso sugli spalti, ferendo alla mano un 17enne che era lì solo per tifare. Il ragazzino è stato subito soccorso e portato in ospedale al San Paolo di Fuorigrotta, per ...L'episodio durante la gara fra il 'Lucrezio Caro' e il 'Sannazaro'. Dal settore occupato dai sostenitori dello scientifico è partito l'ordigno che ha raggiunto l'altra tribuna: uno studente del ...Erano in campo gli studenti dei licei Sannazaro del Vomero e Tito Lucrezio Caro di via Manzoni. Il 17enne ferito è stato operato alla mano ...Una partita di calcio tra le rappresentative dei licei “Sannazzaro” e “Tito Lucrezio Caro” è costata caro a un 17enne del centro di Napoli, frequentatore ...