Papa Francesco accoglie in udienza il Premio Fair Play Menarini (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Questa mattina, nella maestosa cornice della Sala Paolo VI, una delegazione del Premio Fair Play Menarini ha avuto il dono di essere accolta in udienza dal Santo Padre, facendosi portatrice dei messaggi di speranza, rispetto, etica e impegno civile tipici del Fair Play. Impegnato ad operare per il bene comune dello sport, dal 1996 il Premio Fair Play assegna, ogni anno, un riconoscimento a personaggi e istituzioni del panorama sportivo, provenienti da tutto il mondo, che si sono distinti per la loro etica e il loro impegno per la società civile. Sin dalla prima edizione, i campioni premiati, oltre ad essere modelli ed esempi positivi per le nuove generazioni, diventano ambasciatori del Fair ...

