Papà condivide a foto del figlio vaccinato, lo scatto finisce su una pagina no-vax tra gli insulti (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto parte dallo scatto di un Papà medico che ha condiviso la fotografia del figlio di sei anni che si era appena fatto vaccinare contro il Covid. Nonostante la pubblicazione sia stata fatta sul suo profilo privato, i no-vax sono arrivati allo scatto e hanno scelto di prenderlo e ripostarlo su una pagina anti vaccini, non mancando di lasciare ben evidenti nome e cognome dell’uomo. Risultato? In qualche ora sono stati collezionati 250 commenti violenti (tutti insulti no-vax) sotto la fotografia, tra minacce e insulti, e l’uomo di è rivolto alla polizia postale denunciando l’admin del sito e querelando tutti gli autori dei gravi commenti. LEGGI ANCHE >>> La crescita esponenziale dei numeri dei no-vax su Telegram Gli ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutto parte dallodi unmedico che ha condiviso lagrafia deldi sei anni che si era appena fatto vaccinare contro il Covid. Nonostante la pubblicazione sia stata fatta sul suo profilo privato, i no-vax sono arrivati alloe hanno scelto di prenderlo e ripostarlo su unaanti vaccini, non mancando di lasciare ben evidenti nome e cognome dell’uomo. Risultato? In qualche ora sono stati collezionati 250 commenti violenti (tuttino-vax) sotto lagrafia, tra minacce e, e l’uomo di è rivolto alla polizia postale denunciando l’admin del sito e querelando tutti gli autori dei gravi commenti. LEGGI ANCHE >>> La crescita esponenziale dei numeri dei no-vax su Telegram Gli ...

