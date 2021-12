Palù (Aifa): “Allungare le vacanze scolastiche? Sì, ma solo se è possibile recuperare i giorni persi. L’incidenza tra gli studenti è aumentata” (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Quando circolava la variante Alfa i bambini si infettavano pochissimo, non trasmettevano, non si ammalavano in forma grave. Oggi la situazione è diversa perché L’incidenza è soprattutto in questa fascia d’età in età scolare, ma c’è anche un’incidenza di malattia più severa, la valutazione è sempre il rischio-beneficio. La risposta al quesito se Allungare o meno le vacanze è sì se abbiamo la possibilità di recuperarle successivamente, purché i ragazzi non perdano l’istruzione che è fondamentale”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, il presidente dell’Aifa e membro del Cts Giorgio Palù. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) “Quando circolava la variante Alfa i bambini si infettavano pochissimo, non trasmettevano, non si ammalavano in forma grave. Oggi la situazione è diversa perchéè soprattutto in questa fascia d’età in età scolare, ma c’è anche un’incidenza di malattia più severa, la valutazione è sempre il rischio-beneficio. La risposta al quesito seo meno leè sì se abbiamo la possibilità di recuperarle successivamente, purché i ragazzi non perdano l’istruzione che è fondamentale”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky Tg24, il presidente dell’e membro del Cts Giorgio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

