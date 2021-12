Pallanuoto, i convocati dell’Italia per il collegiale con la Spagna che chiude il 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il doppio collegiale tra novembre e dicembre con la Croazia, l’Italia della Pallanuoto maschile volerà a Madrid, dove dal 27 al 30 dicembre, approfittando dello stop del campionato e delle Coppe europee, il Settebello sarà impegnato in un common training con la Spagna. Di seguito i quattordici convocati dell’Italia: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Mario Del Basso, Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo). Assieme al CT Alessandro Campagna volerà in Spagna lo staff tecnico così composto: assistente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Dopo il doppiotra novembre e dicembre con la Croazia, l’Italia dellamaschile volerà a Madrid, dove dal 27 al 30 dicembre, approfittando dello stop del campionato e delle Coppe europee, il Settebello sarà impegnato in un common training con la. Di seguito i quattordici: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Massimo Di Martire (CN Posillipo), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Francesco De Michelis (Roma Nuoto), Mario Del Basso, Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar Palermo). Assieme al CT Alessandro Campagna volerà inlo staff tecnico così composto: assistente ...

