Pagelle Napoli Spezia 0-1 | Maggiore domina il centrocampo | Juan Jesus suicida – VOTI

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:: Ospina 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,4,5, Mario Rui 5,5 (86? Ghoulam s.v.); Lobotka 5,5 (78? Elmas 6), Anguissa 6; Politano 6,5 (86? Demme s.v.), Zielinski 6 (69? Ounas 6), Lozano 5,5; Mertens 6 (46? Petagna 5,5).: Provedel 7; Amian 6,5, Erlic 7, Nikolaou 7; Gyasi 7,7,5, Kiwior 6, Bastoni 6,5, Reca 6,5; ...

LE PAGELLE DEL NAPOLI Ospina 6: sempre attento, non può nulla sul colpo da biliardo del compagno di reparto che mira la porta sbagliata. Di Lorenzo 6: dalle sue parti agisce spesso Manaj, che lo ... Al Diego Maradona il Napoli conclude come peggio non potrebbe il 2021, finendo ko contro lo Spezia per 1-0. Decisivo al 37' l'autogol di Juan Jesus. Il Napoli perde il terzo incontro ...