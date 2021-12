Pagani - 10 milioni di euro per la Zonda di Hamilton (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lewis Hamilton ha venduto la sua Pagani Zonda. Le motivazioni sono in linea con l'atteggiamento che il campionissimo della Mercedes sta tenendo in fatto di etica: infatti le sue auto saranno, minimo, ibride (come la AMG One che sta per arrivargli). "Meglio se del tutto elettriche", pare sia la frase nota al suo entourage. Quel che è certo che la sua "auto preferita" (come la definì in un'intervista di qualche anno fa) - la Zonda 760 LH con cui adorava aggirarsi per le vie del Principato di Monaco - è stata venduta per l'importantissima cifra di circa 10 milioni di euro. Valore che non tocca l'importo record di un esemplare di Zonda Cinque venduto poco più di un anno fa (13,5 milioni di euro) ma che comunque permette al neo baronetto di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lewisha venduto la sua. Le motivazioni sono in linea con l'atteggiamento che il campionissimo della Mercedes sta tenendo in fatto di etica: infatti le sue auto saranno, minimo, ibride (come la AMG One che sta per arrivargli). "Meglio se del tutto elettriche", pare sia la frase nota al suo entourage. Quel che è certo che la sua "auto preferita" (come la definì in un'intervista di qualche anno fa) - la760 LH con cui adorava aggirarsi per le vie del Principato di Monaco - è stata venduta per l'importantissima cifra di circa 10di. Valore che non tocca l'importo record di un esemplare diCinque venduto poco più di un anno fa (13,5di) ma che comunque permette al neo baronetto di ...

