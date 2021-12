Otto punti nelle ultime otto partite: il Napoli si è perso (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Napoli si è perso, come l’Andrea di De Andrè. E i fischi dello stadio lo hanno sottolineato. Un anno dopo, lo Spezia ha vinto nuovamente a Napoli. La vittoria a San Siro è stata un’eccezione e per certi versi un’illusione. Il trend negativo degli azzurri ha ripreso il suo corso. nelle ultime otto partite, il Napoli ha vinto solo due volte: contro Lazio e Milan. Quattro sconfitte: Inter, Atalanta, Empoli e Spezia. Due pareggi: Verona e Sassuolo. otto punti in otto partite. Media preoccupante. E stavolta l’alibi degli assenti regge decisamente meno, a meno che non ci si voglia aggrappare a Insigne ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilsi è, come l’Andrea di De Andrè. E i fischi dello stadio lo hanno slineato. Un anno dopo, lo Spezia ha vinto nuovamente a. La vittoria a San Siro è stata un’eccezione e per certi versi un’illusione. Il trend negativo degli azzurri ha ripreso il suo corso., ilha vinto solo due volte: contro Lazio e Milan. Quattro sconfitte: Inter, Atalanta, Empoli e Spezia. Due pareggi: Verona e Sassuolo.in. Media preoccupante. E stavolta l’alibi degli assenti regge decisamente meno, a meno che non ci si voglia aggrappare a Insigne ...

