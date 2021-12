Orrore di Laura Boldrini, porta un terrorista palestinese alla Camera. "Siamo sotto choc", la rabbia di Israele (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Laura Boldrini, l'amichetta dei terroristi islamici? Già, è bufera sulla fu presidente dalla Camera. Che succede? Succede che ha invitato a Montecitorio le Ong Al Haq e Addameer. Le due ong fanno parte del Fronte popolare per la liberazione della Palestina che l'ambasciata israeliana a Roma non ha esitato a definire "organizzazioni terroristiche". Eppure, per lady Boldrinova, va tutto bene. Contro l'invito ha puntato il dito in primis l'ambasciata israeliana, che ha condannato la decisione della Boldrini. L'ambasciata si dice "scioccata" per la presenza di "terroristi e organizzazioni terroristiche", trovando fuori luogo il fatto che abbiano il diritto di dire la loro "sui diritti umani alla Camera dei deputati". E ancora, l'ambasciata di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021), l'amichetta dei terroristi islamici? Già, è bufera sulla fu presidente d. Che succede? Succede che ha invitato a Montecitorio le Ong Al Haq e Addameer. Le due ong fanno parte del Fronte popolare per la liberazione della Palestina che l'ambasciata israeliana a Roma non ha esitato a definire "organizzazioni terroristiche". Eppure, per lady Boldrinova, va tutto bene. Contro l'invito ha puntato il dito in primis l'ambasciata israeliana, che ha condannato la decisione della. L'ambasciata si dice "scioccata" per la presenza di "terroristi e organizzazioni terroristiche", trovando fuori luogo il fatto che abbiano il diritto di dire la loro "sui diritti umanidei deputati". E ancora, l'ambasciata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Orrore Laura 22 dicembre 1854 - Bellagamba ghigliottinato a Rimini in piazza Malatesta Intrepido porse il collo alla scure: e un senso di ribrezzo e di orrore ne rimase per lunga pezza ... basti dire che sua sorella Laura fu madre dell' oste anarchico Caio Zanni , che ospiterà Gaetano ...

Nel corpo dell'"Inferno" Una topografia del male , Laura Bossi ci ricorda come questo luogo indicibile, impensabile e ... È questo che accomuna l'Inferno tanto all'orrore della guerra quanto all'alienante vita delle metropoli: ...

Omicidio Lauretta Russo, “Così mio marito ha ucciso mia figlia per punirmi” Quotidiano di Sicilia "Furono finanziamenti da festival degli orrori" Duro il giudizio del tribunale sul finanziere Rigotti ma dopo le motivazioni sugli assolti i risparmiatori attaccano. "Solo ingenuità? Sbalorditivo" ...

A Galleria Toledo il RICCARDO III di Laura Angiulli NAPOLI – Sabato 18 e domenica 19 dicembre a Galleria Toledo Teatro d’Innovazione va in scena RICCARDO III drammaturgia e regia Laura Angiulli con Giovanni Battaglia, Alessandra D’Elia e Luciano Dell’A ...

