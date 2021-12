Oroscopo di Paolo Fox 23 dicembre: amore e lavoro al top di giovedì pre Vigilia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ariete – In amore oggi la Luna è favorevole ma le riappacificazioni con il partner non sono così immediate. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare e metterti in gioco. Toro – In amore la giornata è piuttosto agitata, fai le cose con calma. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti in vista di un fruttuoso 2022. Gemelli – In amore se hai qualcosa da dire agisci subito, domani la Luna sarà contraria. Sul lavoro invece non farti prendere dalla stanchezza e porta a termine i tuoi progetti. Cancro – In amore oggi ci vuole un pò di prudenza per via dell’opposizione del Sole. Sul lavoro invece fai attenzione, potrebbero esserci delle risposte ambigue. Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ariete – Inoggi la Luna è favorevole ma le riappacificazioni con il partner non sono così immediate. Sulinvece hai voglia di cambiare e metterti in gioco. Toro – Inla giornata è piuttosto agitata, fai le cose con calma. Sulinvece favoriti i liberi professionisti in vista di un fruttuoso 2022. Gemelli – Inse hai qualcosa da dire agisci subito, domani la Luna sarà contraria. Sulinvece non farti prendere dalla stanchezza e porta a termine i tuoi progetti. Cancro – Inoggi ci vuole un pò di prudenza per via dell’opposizione del Sole. Sulinvece fai attenzione, potrebbero esserci delle risposte ambigue.diFox, clicca qui ed entra nel ...

