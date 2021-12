Oroscopo di Barbanera 22 dicembre | ecco le stelle di mercoledì

Leggi su cityroma

Ariete (21/3 – 20/4) – L'arrivo della Luna in Leone è un vero balsamo risanatore per voi: adesso non lasciatevi sfuggire l'occasione per mettervi in buona luce! Toro (21/4 – 20/5) – Sarete indaffarati e impelagati in alcune controversie e discussioni che avreste potuto dribblare benissimo. Colpa della quadratura Luna-Urano. Gemelli (21/5 – 21/6) – Con il sestile lunare, saprete come tenere a freno le iniziative poco convincenti di un collega che alla fine vi ringrazierà apertamente. Cancro (22/6 – 22/7) – Fate fronte a un lieve calo energetico, con un'alimentazione sana e ricca di vitamine. Magari eliminate alcune abitudini poco salutari. Leone (23/7 – 23/8) – Siete fortunati in ...