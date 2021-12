Oroscopo dell’amore | ecco chi avrà il cuore caldo nei prossimi giorni

Leggi su cityroma

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ariete – La presenza di Venere in Ariete dà alla tua vita affettiva un carattere piuttosto burrascoso, che non è semplicissimo da affrontare né per te né per chi ti è vicino. Venere si trova in posizione di ‘esilio’ in Ariete, infatti. Ti trovi spesso in mezzo ad avventure: alcune ricercate coscientemente, altre rispetto alle quali non sai neanche tu come ci sia finito dentro. Se sei un Uomo, hai molto probabilmente un certo carattere romantico, che ti porta a innamorarti con una frequenza. Il problema è che, quando sono finiti i primissimi fumi dell’innamoramento, tendi a non darti tregua e a cercare qualcosa che ti dia le stesse emozioni di quello che hai appena trascorso. Attento a non farti la fama di Don Giovanni da quattro soldi. Pensa bene a quello che fai! Se invece sei una Donna, la tendenza alla caccia è meno spregiudicata, rispetto al maschio. Al contrario, sei piuttosto ...